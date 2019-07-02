شكرا لقرائتكم يورينتي: زيدان لم يظلمني واحترمت خياراته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد ماركوس يورينتي، اللاعب السابق لنادي ريال مدريد الإسباني والمنتقل حديثا لصفوف أتلتيكو مدريد، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لم "يظلمه" رغم أن الأخير لم يمنحه فرصة الاستمرار بين صفوف النادي الملكي خلال فترة ولايته الثانية.

وقال يورينتي: على الإطلاق، زيدان لم يكن ظالما معي، كل مدرب له خياراته المفضلة، يجب احترام وقبول قرارات المدربين.

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وأشار يورينتي إلى أنه نال حظا من المشاركة في المباريات خلال فترة من عمر موسمه الأخير، وتحديدا تحت قيادة المدير الفني السابق للفريق، سانتياغو سولاري.

وتحدث يورينتي عن تلك الفترة قائلا: لقد استمتعت باللعب وكنت أبحث عن تحقيق هذا أيضا في الموسم الجديد، أتليتكو مدريد كان الخيار الأفضل، هذا ما كنت أرغب في تحقيقه ولهذا اتخذت هذا القرار بسهولة، أنا سعيد للغاية بعد أن أصبح هذا الحلم حقيقة.

وأعرب لاعب النادي الملكي السابق عن رغبته الجامحة في بدء التدريبات مع أتلتيكو مدريد، وأردف قائلا: أرغب في التعرف على زملائي الجدد وعلى المدرب، آمل في أن تبدأ المنافسة.