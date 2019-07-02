الان تتابع هيئة الرياضة: اعتماد مجلس إدارة الفتح برئاسة العفالق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات اعتمد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تشكيل مجلس إدارة نادي الفتح برئاسة المهندس سعد بن عبدالعزيز العفالق، لمدة 4 سنوات. وضم المجلس عضوية كل من: عبد الرحمن بن سليمان الحماد (نائبا للرئيس)، أحمد بن عبد المجيد العيسي (عضوا)، حسن بن عبد الرحمن العفالق (عضوا)، خالد بن صالح المخايطة (عضوا)، إبراهيم بن حسن الشهيل (عضوا)، حسن بن عبدالمحسن الجبر (عضوا)، يوسف بن عبد العزيز الموسى (عضوا)، مشاري بن فهد السعدون (عضوا).

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