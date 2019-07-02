تقرير : الكان يؤجل تعاقدات الأندية القطرية مع نجوم العرب

تترقب الأندية القطرية عن كثب بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر، وذلك من أجل التعاقد مع محترفين جدد لاسيما المحترفين العرب، لدعم صفوفها في الموسم الجديد، الذي سينطلق في شهر أغسطس/ آب المقبل.

ويأتي سعى الأندية القطرية للتعاقد مع هؤلاء المحترفين بعد التعميم الذي صدر من الاتحاد القطري لكرة القدم بالسماح للأندية بالتعاقد مع محترف خامس يحمل الجنسية العربية.

هذا الأمر جعل معظم الأندية تتأنى في إبرام التعاقدات الجديدة، انتظارا لرؤية ما سيقدمه النجوم العرب المشاركين في البطولة القارية، مع منتخبات تونس والجزائر والمغرب ومصر وموريتانيا، وذلك من أجل إبرام العديد من الصفقات القوية خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويتوقع كثير من المتابعين للبطولة القارية أن تتعاقد الأندية القطرية مع عدد ليس بالقليل من اللاعبين العرب المشاركين في كأس الأمم الأفريقية، في ظل تألق كثير منهم، وتحديدا لاعبي منتخبات شمال أفريقيا.



وتضع الأندية القطرية مجموعة كبيرة من اللاعبين العرب تحت المجهر، إذ يتم حاليا الترتيب مع وكلائهم من أجل الحصول على توقيعهم، لحسم الأمور، قبل انتهاء مشوار منتخباتهم في البطولة، تفاديا لضياع الصفقات المهمة، والفوز بها مبكرا، خاصة مع المتابعة القوية والدقيقة من جانب غالبية أندية العالم للبطولة، لانتقاء أفضل العناصر منها، استعدادا للموسم المقبل.

وشهدت البطولة الأفريقية حاليا تألق العديد من اللاعبين العرب، على غرار بدلاء المنتخب الجزائري الذين قادوا الخضر للفوز 3-0 في مباراة تنزانيا الأخيرة، وقد يكون لهؤلاء النصيب الأكبر في الميركاتو القطري، والأمر نفسه بالنسبة لبعض لاعبي المنتخب التونسي من المحليين.

وسوف تكشف الساعات القليلة المقبلة عن الأسماء المرشحة للانضمام للأندية القطرية، لاسيما أن كل الأندية القطرية ستبدأ معسكراتها الخارجية اعتبارا من النصف الثاني من شهر يوليو/ تموز الجاري، لذلك تريد أن تستهل فترة الإعداد بصفوف مكتملة.