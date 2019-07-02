7 أندية استبدلت مدربيها.. والنصر والتعاون الأكثر استقرارا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

بداية متواضعة شهدتها الأندية السعودية حتى الآن في الميركاتو الصيفي، أسوة بالموسم الماضي، حيث بدأت الأندية الصاعدة حديثا التحرك في إبرام صفقاتها الأجنبية نتيجة الاستقرار الإداري، بينما تريثت بقية الأندية الأخرى في حسم ملف الأجانب، نتيجة تأخر إقامة الجمعيات العمومية التي أثرت بشكل لافت على أهم ملفات الأندية، وانعسكت بشكل سلبي على مسألة الإعداد للموسم الجديد لدوري المحترفين السعودي.

بداية شبابية

افتتح الشباب الميركاتو الصيفي، وأعلنت إدارة خالد التعاقد مبكرا قبل نهاية الموسم المنصرم مع المهاجم الكولومبي اسبيريا قادما من الفيحاء.

غياب الكبار

لم تحسم أندية النصر والهلال والاتحاد والأهلي أمر تعاقداتها الأجنبية حتى الآن، مكتفية بإبرام صفقات محلية مع عدد من اللاعبين رغم انطلاقة تدريباتها للموسم الجديد وسفر البعض منهم لإقامة المعسكر الخارجي.

ثبات فني

7 أندية قامت بتغيير أجهزتها الفنية، بينما حافظت العشرة أندية الأخرى على طواقمها الفنية، فيما حرصت عدد من أندية دوري المحترفين على استمرار محترفيها المتألقين في الموسم الفائت، في خطوة تستهدف تحقيق استقرار فني، ولعل فريق النصر بطل الدوري، والتعاون بطل كأس الملك يعدان من أكثر الأندية التي من المنتظر أن تبقي على محترفيها باستثناء تبديل لاعب أو لاعبين على أكثر تقدير.

تعاقدات الأندية في الميركاتو الصيفي

الشباب

الكولومبي اسبيريا - مهاجم

الاتفاق

‏البرازيلي روجيرو - مهاجم

‏التونسي أسامة حدادي - مدافع

‏الأفريقي الأوسطي سيدريك - مدافع

ضمك

المغربي زكريا حدراف -وسط مهاجم

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‏الجزائري رحماني شمس الدين - حارس مرمى

‏البرازيلي جورجي فيليبي - مدافع

السنغالي ‏بابكر سار - وسط

الفتح

المغربي مروان سعدان - وسط

‏البولندي ميشال جانوتا - وسط مهاجم

‏الهولندي ميتشيل فريدي - مهاجم

الفيصلي

‏الهولندي روني بونيفاسيا - وسط

‏البرازيلي رافييل داسيلفا - مدافع

أبها

‏التونسي سعد بقير- وسط

‏المغربي عبدالغالي المحمدي - حارس مرمى

‏النيجيري روبن غابرييل - وسط

العدالة

‏الجزائري عبدالعزيز قشي - مدافع

أندية غيرت مدربيها