قرعة آسيا تضع الاتحاد والنصر والهلال في مواجهات نارية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سحبت أمس قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا 2019 في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وبحسب القرعة يلتقي الفائز من مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي مع الفائز من مباراة الدحيل القطري والسد القطري، فيما سيلتقي الفائز من مباراة الاتحاد السعودي وذوباهان الإيراني مع الفائز من مباراة الأهلي السعودي والهلال السعودي.

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وبالنسبة لشرق آسيا، يلعب كاشيما انتليرز الياباني «حامل اللقب» مع غوانغزهو ايفرغراند الصيني بطل عامي 2013 و2015, وفي المقابل يتواجه شنغهاي اس آي بي جي الصيني مع أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل عامي 2007 و2017.

وتقام مباريات ذهاب دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا يومي 5 و6 أغسطس المقبل، على أن تجري مباريات الإياب يومي 12 و13 من الشهر ذاته، فيما ستقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي أيام 26 و27 و28 أغسطس، والإياب أيام 16 و17 و18 سبتمبر 2019.

وستقام مباراتا ذهاب الدور قبل النهائي يومي 1 و2 أكتوبر، والإياب يومي 22 و23 من الشهر ذاته، على أن يقام ذهاب النهائي يوم 9 نوفمبر، والإياب يوم 24 من الشهر ذاته.