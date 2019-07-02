رابيو جاهز لبداية جديدة مع اليوفي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين
أصبح الفرنسي أدريان رابيو جاهزا لوضع الستة أشهر الصعبة خلفه والمضي قدما، بعدما أكمل انتقاله لفريق يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وقال رابيو للصحفيين خلال تقديمه لوسائل الإعلام أمس: «الأشهر القليلة الماضية كانت معقدة بالنسبة على المستوى الشخصي والرياضي. ولكن اليوم، أنا جاهز لترك كل هذا خلفي وبدء هذه المغامرة الجديدة».
وتم تجميد رابيو (24 عاما) في ناديه السابق باريس سان جيرمان بعد فشل المفاوضات لتجديد تعاقده في ديسمبر الماضي.
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