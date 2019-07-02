نائب أمير الشرقية يحفز نادي السلام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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التقى نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان أمس، رئيس مجلس إدارة نادي السلام بالعوامية فاضل بن علي النمر، بمناسبة اختيار الجمعية العمومية لمجلس الإدارة الجديد أخيرا.
ونوه بما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، وحرصها على تطوير القطاع الرياضي ليكون منافسا فاعلا على المستويين الإقليمي والدولي، مشددا على رئيس مجلس إدارة نادي السلام بضرورة مواصلة العمل، لتحقيق المنجزات الرياضية، والتركيز على الألعاب الفردية، دون إغفال لبقية الرياضات، مؤكدا أهمية الاهتمام باللاعبين الناشئين، كونهم ثروة المستقبل.
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