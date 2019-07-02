السعودية تتجه للاعتذار عن بطولة غرب آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

يتجه الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل إلى توجيه خطاب اعتذار لنظيره الاتحاد العراقي بشأن المشاركة في البطولة التاسعة التي ستقام خلال الفترة من 2 ـــ 14 أغسطس المقبل في مدينتي كربلاء وأربيل العراقيتين.

وكشفت «مكة» أن أبرز الأسباب الرامية إلى الاعتذار السعودي عدم التعاقد مع الجهاز الفني الجديد للمنتخب الكروي الأول، والذي سيعلن عنه الشهر المقبل، لبدء التحضيرات والعمل للوصول إلى مونديال 2022، إضافة إلى ممارسة الاتحاد الجديد مهمته بشكل رسمي الأحد الماضي بعد تزكيته في الجمعية العمومية غير العادية السبت، والذي بدأ عمله برسم سياسته الأولى وخططه الاستراتيجية حتى نهاية فترة الاتحاد الحالي، والتي ستمدد إلى 4 سنوات مقبلة.

يشار إلى بطولة غرب آسيا تأجلت منذ 2015، قبل أن يبدي العراق رغبته في تنظيمها بمشاركة 8 منتخبات، والتي ستقام فيها مباريات المجموعة الأولى في كربلاء، والتي تضم منتخبات العراق وسوريا وفلسطين ولبنان، فيما وضعت القرعة السعودية والكويت والبحرين والأردن في المجموعة الثانية التي ستجرى مبارياتها في أربيل.