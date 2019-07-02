برشلونة يقدم دي يونج الجمعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أمس أنه سيقدم لاعبه الجديد الهولندي فرانكي دي يونج أمام وسائل الإعلام والجماهير يوم الجمعة المقبل في احتفالية تقام في استاد «كامب نو».
وسيوقع لاعب خط الوسط الهولندي دي يونج عقدا لمدة خمسة مواسم تنتهي في 30 يونيو 2024. وبلغت قيمة صفقة انتقال دي يونج من أياكس الهولندي إلى برشلونة 75 مليون يورو، إلى جانب 11 مليون يورو متغيرات.
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