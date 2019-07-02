الهلال يلاحق قلب دفاع الفراعنة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

رفض الزمالك المصري إجراء صفقة تبادلية مع الهلال السعودي بشأن استقطاب المغربي أشرف بنشرقي وإسقاط التونسي فرجاني ساسي في انتقالات الميركاتو الصيفية.

وأبانت المصادر أن المغربي بنشرقي بات قريبا في اللعب لناديه الأسبق الوداد المغربي في ظل رغبة الهلال في التخلي عنه، بعد أن أنهى اللاعب أخيرا إعارته لنادي لانس الفرنسي، ورفض الأخير تجديد إعارته.

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من جهة ثانية كشف آخر تطورات المفاوضات الهلالية مع مدافع الزمالك الدولي محمود علاء قلب دفاع المنتخب المصري، المشارك حاليا في بطولة الأمم الأفريقية المقامة بمصر، عن إبداء رغبة مصرية بالتنازل عن اللاعب مقابل 100 مليون جنيه مصري «6 ملايين دولار تقريبا».

وبحسب مصادر «مكة» فإن المشرف العام على الفريق الكروي للزمالك أمير مرتضى «نجل رئيس النادي» رحب بالعرض السعودي، وأبلغ اللاعب وطلب منه التركيز في المشاركة الوطنية الحالية في بطولة الأمم الأفريقية، ومن ثم التشاور على العرض الهلالي بعد فراغ اللاعب مع منتخب بلاده.

وكانت بعثة الفريق الكروي الأول وصلت صباح أمس إلى لينز النمساوية لإقامة معسكر تحضيري للموسم الكروي الجديد الذي يستمر حتى نهاية يوليو الجاري ويخوض فيه 4 تجارب كروية تحت أنظار مديره الفني الجديد رازفان لوسيسكو.