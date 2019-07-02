شكرا لقرائتكم مفاجأة .. عصام الحضرى معروض على الزمالك لتعويض جنش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مفاجأة من العيار الثقيل، تلقى نادي الزمالك، عرضا من جانب أحد وكلاء اللاعبين لانضمام عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب الوطني، لصفوف القلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

ويسعى نادي الزمالك، لضم حارس مرمى قوى خلال التنقلات الصيفية المقبلة، لتعويض غياب محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى القلعة البيضاء، الذى تعرض لقطع فى وتر أكيليس وسيغيب عن الملاعب لفترة لن تقل عن 6 شهور.

وتلقى نادي الزمالك، عرضا بالتعاقد مع عصام الحضرى ليكون الخيار الأفضل لحراسة العرين الأبيض فى الموسم الجديد لما يمتلكه من خبرات ومهارات كبيرة، ويدرس مسئولو القلعة البيضاء العرض بشكل جيد خاصة أن الصفقة لن تكلف النادي مبلغ مالى كبير لكون السد العالى فرى بالوقت الحالى ولا يرتبط بعقود مع أى نادي لذا ستتكلف الخزينة البيضاء راتبه السنوى فقط.

ودخل الزمالك فى مفاوضات مع أكثر من حارس للتعاقد معه فى التنقلات المقبلة، وسيتم حسم هذا الأمر بشكل نهائى خلال الأيام القليلة القادمة.