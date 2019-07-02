شكرا لقرائتكم طارق سليمان يعقد جلسة مع شريف إكرامى على هامش المران... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالنادي الاهلي جلسة خاصة مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق على هامش مران اليوم ،الثلاثاء، من أجل الاطمئنان على البرنامج العلاجي الذى يؤديه الحارس الدولي حالياً للتعافي من إصابته الأخيرة.

كان شريف إكرامي قد أجرى مؤخراً عملية جراحية في المانيا من أجل إزالة عظام زائدة في الركبة ويؤدي برنامج تأهيلي في الاهلي للتعافي منها ، وواصل شريف إكرامي تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي تمهيداً لعودته من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

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وخاض إكرامي جلسة في الجيم، تحت إشراف طارق عبدالعزيز، اخصائي التأهيل ، وحرص طارق سليمان على الحديث مع شريف اكرامي والاطمئنان على حالته ومتابعة آخر التطورات في برنامجه العلاجي والتأهيلي.

ويخوض الاهلي تدريباته اليومية على ملعبه بالتتش قبل السفر إلى أسبانيا يوم الجمعة المقبل لخوض معسكر إعداد للارتباطات المقبلة