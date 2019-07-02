شكرا لقرائتكم وعود رئيس دمنهور للجهاز الفني للفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد إيهاب عبد الله رئيس نادي دمنهور، اجتماعًا خاصًا مع الجهاز الفني الجديد بقيادة أحمد ساري الذي قرر أن تكون بداية فترة إعداد الفريق الأول للموسم الجديد يوم 10يوليو المقبل على ستاد دمنهور أو الملعب الفرعي بالنادي علي حسب الجاهزية الأفضل لأي منهم لأداء التدريبات فترة أعداد الموسم الجديد.

ووعد رئيس نادي دمنهور بتذليل كافة العقبات أمام الجهاز الفنى والسعي للتعاقد مع صفقات جديدة سوبر تليق بأسم ومكانة نادي دمنهور.

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ويطالب لاعبى دمنهور القدامي بالحصول على مستحقاتهم قيمة باقي نسبة المشاركة فى المباريات والمستحقات المالية المتأخرة الخاصة بهم عن الموسم الماضى، حيث كان سبق وتعهد مجلس إدارة دمنهور بصرف المستحقات للاعبين قبل انطلاق شهر رمضان الماضي وهو ما لم يحدث بسبب مرور النادي باأزمة مالية طاحنة.

جدير بالذكر أن قائمة دمنهور بالموسم الجديد تضم 10لاعبين فقط هم مصطفى السيد، و سعيد حكيم، و عمار شرف، و محمد جمال، و رجب العربى، و أحمد متعب، و أحمد درة، و وحيد محسن كارفالا وموندا.