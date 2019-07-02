شكرا لقرائتكم رمضان صبحى يحسم رغبته لهدرسفيلد: "زمالك لا .. أهلي آه"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم رمضان صبحى صانع ألعاب الأهلي، مصير وجهته المقبلة مع نادي هدرسفيلد الذى يمتلك عقود اللاعب رسميا. وشهدت الساعات الماضية، دخول نادي الزمالك فى مفاوضات مع هدرسفيلد لشراء رمضان صبحى مستغلا وجود خلاف مادى بين النادي الأهلي والنادي الإنجليزي حول قيمة إتمام الصفقة. Advertisements وأخطر رمضان صبحى مسئولي نادي هدرسفيلد برغبته رسميا وهى رفضه التام للعب لدى نادي الزمالك فى الموسم الجديد وتمسكه بالاستمرار مع النادي الأهلي، مؤكدا لإدارة النادي الإنجليزي أنه لن يلعب فى مصر لأى نادي سوى الأحمر فقط. وشدد رمضان صبحى لإدارة هدرسفيلد أنه يرفض أى مغريات للعب لنادي آخر فى مصر خلاف الأهلي . ومن المقرر أن يطير وفد من النادي الأهلي خلال الساعات القادمة إلى إنجلترا لحسم صفقة رمضان صبحى بشكل رسمى.

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