أسوان يدعم صفوفه بالتعاقد مع إسلام رمضان...

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جدة - عمرو شويل تعاقد مجلس إدارة أسوان مع إسلام رمضان ظهير أيسر حرس الحدود والأوليمبى السابق لمدة موسمين، من أجل تدعيم دفاعات الفريق بلاعب خبرة بعدما نجح فى العودة لمستواه خلال الموسم المنقضى بدورى القسم الثانى مع الفريق السكندري.
ولعب رمضان فترة كبيرة مع حرس الحدود وانضم لمنتخبات الشباب والأوليمبى وشارك فى الأولمبياد الأخيرة عندما كان هانى رمزى مديراً فنيا للمنتخب الاوليمبى قبل أن تعود وتستغنى عنه إدارة الفريق العسكري.
جدير بالذكر أن إسلام رمضان قد شارك مع فريق الأوليمبى بالمجموعة الثالثة للقسم الثانى وظهر اللاعب بمستوى جيد نال عليه استحسان الجميع وهو ما جعل مجدى عبد العاطى المدير الفنى لزهرة الجنوب يطلب التعاقد معه فى إطار رغبته فى الظهور بشكل جيد وعدم العودة سريعا للقسم الثانى .
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