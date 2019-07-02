شكرا لقرائتكم أحمد علاء يستعد بالجيم على هامش المران... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك أحمد علاء مدافع الأهلي جلسة في الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، في اطار استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة والتي تشهد مشاركة الاهلي في النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب مشوار الفريق على المستوى المحلي.

واكتفى علاء بأداء جلسة في الجيم، بعد تعرضه لكدمة في القدم خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم أمس ، ووضع الجهاز الطبي برنامجا خاصا لاحمد علاء لتنفيذه وتجهيزه للعودة من جديد الى المشاركة الجماعية.

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ويخوض الاهلي تدريباته اليومية على ملعبه بالتتش قبل السفر إلى أسبانيا يوم الجمعة المقبل لخوض معسكر إعداد للارتباطات المقبلة ، وشهد المران محاضرة من لاسارتي المدير الفني للفريق للاعبين تحدث معهم خلالها عن عدة أمور خاصة بالفريق وبنقل تعليماته الفنية.

كما قام حسين السيد "مارسيلو" لاعب الفريق الذى إنتهت إعارته مؤخراً لنادي الإتفاق السعودي بتنفيذ البرنامج البدني بعد انتظامه أمس في مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش ، وشارك السيد في مران الفريق البدني ثم خاض مرانا منفردا مع حسين عبدالدايم، مساعد مخطط الأحمال، وذلك في اطار البرنامج الخاص به لتجهيزه للمشاركة الكاملة في مران الفريق.