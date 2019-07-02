شكرا لقرائتكم عماد السيد يشارك في تدريب الزمالك بـ"يد واحدة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك عماد السيد حارس مرمى الزمالك العائد من الإصابة بكسر فى أحد اصابع اليد، فى تقسيمة الفريق الأبيض التى أقيمت مساء اليوم، فى التدريب المسائى بمعسكر الإعداد فى قبرص، حيث أشرف خالد جلال المدير الفني للفريق ومعه أمير عزمي المدرب على التقسيمة التي شارك فيها 10 لاعبين من بينهم عماد السيد، الذى استخدم يد واحدة خوفًا من تفاقم إصابته بشكل كبير.

وكلف خالد جلال المدير الفني، عبد الحميد بسيوني المدرب العام بالإشراف على تدريب المهاجمين ومعه تامر عيد الحميد المدرب المساعد من خلال القيام بالتصويب من خارج المنطقة أو استقبالها خلال الكرات العرضية.

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واختتم الفريق تدريباته بتقسيمة بين اللاعبين بمنتصف الملعب بين فريقين، قاد الأول حازم إمام والثاني محمد ابراهيم، بالإضافة إلى أن عبد الحميد بسيوني قد شارك في التقسيمة أيضاً.

وكان لاعبو الزمالك خاضوا تدريبات بدنية شاقة في بداية المران الصباحي اليوم، وشارك في هذه التدريبات جميع اللاعبين بمن فيهم مصطفي فتحي.

ويخوض الزمالك معسكرا مغلقا في قبرص لمدة 13 يوما يخوض خلاله 4 وديات استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.