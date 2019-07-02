شكرا لقرائتكم الشيخ يكتفى بمران تأهيلى على المران... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغيّب أحمد الشيخ لاعب الاهلي عن مران الفريق الجماعي المقام حالياً بإستاد التتش وإكتفي بأداء برنامج تأهيلي على هامش المران. ويستعد الأهلي حالياً تدريباته اليومية قبل السفر إلى أٍبانيا الجمعة المقبل من أجل خوض معسكر خارجي إستعداداً لمباراتي المقاولون العرب والزمالك يومي 26 و30 يوليو الجاري في الدوري الممتاز. Advertisements وتلقي أحمد الشيخ مؤخراً عرضاً من نادى إسطنبول باشاك شهير التركى للخضوع للكشف الطبى قبل إتمام التعاقد معه. وتلقى أحمد الشيخ عرضاً من نادى اسطنبول باشاك شهير وصيف الدورى التركى، الذى أرسل خطاباً للأهلى لبحث مطالبهم الرسمية للاستغناء عن هداف الدورى فى الموسم قبل الماضى.

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