شكرا لقرائتكم إدارة الاتفاق تمدد عقد محنشي حتى 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - مددت إدارة الاتفاق، يوم الثلاثاء، عقد لاعب خط الوسط إبراهيم محنشي حتى عام 2024 وذلك بحضور خالد الدبل رئيس النادي ومعاذ العوهلي الرئيس التنفيذي للنادي الشرقي.
وكان عقد محنشي (19 عاماً) يمتد حتى صيف 2021، قبل أن تقرر إدارة الاتفاق إضافة 3 مواسم على عقده الحالي.
وظهر محنشي للمرة الأولى في الفريق الأول تحت قيادة سعد الشهري في القسم الثاني من موسم 2017-2018، وفي الموسم الماضي لعب 12 مباراة في الدوري سجل خلالها هدفاً واحداً في مرمى الشباب.
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