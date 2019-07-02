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شكرا لقرائتكم رازفان لوشيسكو يصل النمسا ويقود الهلال في أول مران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل المدرب الروماني رازفان لوشيسكو إلى مقر إقامة بعثة نادي الهلال في مدينة "لينز" النمساوية، وذلك للإشراف على المعسكر التحضيري للفريق قبل خوض منافسات الموسم الجديد.
وتعاقد رازفان مع الهلال لمدة موسمين قادما من فريق باوك اليوناني، وقاد عدة أندية أوروبية، من أبرزها رابيد بوخارست والمنتخب الروماني، وباوك سالونيكا اليوناني.
ومن المقرر أن يعقد صاحب الـ "50 عاما" اجتماعا مع سعود كريري، مدير إدارة كرة القدم بالهلال، على أن يلتقي بعدها باللاعبين وقيادة الحصة التدريبية الأولى للهلال في معسكر النمسا.
ووصلت بعثة الهلال إلى النمسا، صباح يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يستمر المعسكر التحضيري حتى 23 يوليو الجاري.
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