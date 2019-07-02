شكرا لقرائتكم الكاميرون تصطدم بنيجيريا.. وبنين تخطف بطاقة التأهل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فازت غانا 2-صفر على غينيا بيساو لتنتزع صدارة المجموعة السادسة في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم يوم الثلاثاء وتضع الكاميرون، حاملة اللقب، في مواجهة صعبة بدور الستة عشر أمام نيجيريا.

وبعد شوط أول دون أهداف سجل جوردان أيو الهدف الأول لغانا في بداية الشوط الثاني، وأضاف توماس بارتي الهدف الثاني في الدقيقة 72.

وأصبح رصيد غانا خمس نقاط من ثلاث مباريات لتتقدم بفارق الأهداف على الكاميرون التي تراجعت إلى المركز الثاني بعد التعادل دون أهداف مع بنين التي ستتأهل أيضا ضمن أفضل منتخبات بالمركز الثالث رغم أنها لم تحقق أي فوز وتملك ثلاث نقاط من ثلاث مباريات.

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وستلعب الكاميرون في دور الستة عشر مع نيجيريا، في إعادة لنهائي كأس الأمم 2000، بينما ستخوض غانا مواجهة ضد صاحبة المركز الثاني بالمجموعة الخامسة. وسيتحدد ذلك في وقت لاحق.

ورغم فوز غانا كانت المواجهة متكافئة إلى حد كبير، وحصل كل منتخب على عدة فرص لهز الشباك. ورد إطار المرمى محاولتين من غينيا بيساو كانت الأولى من بيكيتي في الدقيقة 18 والثانية من جوزيف منديس في الدقيقة 53.

كما سدد جوردان أيو في القائم الأيمن في الدقيقة 36 قبل أن يهز الشباك بعد التوغل من ناحية اليسار في أول دقيقة بعد الاستراحة.

وجاء الهدف الثاني لغانا بعدما تلقى عبد الرحمن بابا تمريرة رائعة ناحية اليسار وأرسل كرة عرضية أرضية حولها بارتي من مدى قريب إلى داخل الشباك.