شكرا لقرائتكم إنتر ميلان يستعير لاعب ساسولو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، يوم الثلاثاء، تعاقده مع ستيفانو سينسي لاعب ساسولو، لينضم إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم والمشاركة في منافسات الموسم الجديد.

وانضم سينسي (23 عاما) إلى إنتر ميلان بعقد إعارة لموسم واحد مع إمكانية التعاقد معه بشكل نهائي بعد انتهاء فترة إعارته.

وذكرت تقارير صحفية أن إنتر دفع خمسة ملايين يورو لاستعارة سينسي بالإضافة إلى حوالي 20 مليون أخرى سيدفعها النادي الإيطالي إذا أراد التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي في 2020.

وانضم سينسي إلى ساسولو في 2016 وشارك مع الفريق في 28 مباراة في الموسم الماضي وسجل هدفين وصنع أربعة أهداف.