شكرا لقرائتكم إشبيلية: نريد التعاقد مع ريغيلون.. وسيبايوس خارج حساباتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى المدير الرياضي لنادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم، رامون رودريغيز "مونشي" بشكل قاطع رغبة ناديه في ضم اللاعب داني سيبايوس، نجم ريال مدريد، مؤكدا أن اللاعب لم يكن يوما هدفا بالنسبة لإشبيلية.

وقال مونشي يوم الثلاثاء في تصريحات لوسائل الإعلام خلال حفل وداع اللاعب بابلو سارابيا الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة خمس سنوات: حتى اليوم لم نتخذ أي إجراء بشأن سيبايوس، لم يكن يوما هدفا لإشبيلية.

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واعترف مونشي أن لاعب ريال مدريد، سيرخيو ريغيلون يعد خيارا بالنسبة لإشبيلية في مركز الظهير الأيسر، وأضاف قائلا: نحن نعمل على تقييم لاعبين أخرين تتوافر فيهم الشروط المناسبة من أجل التفاوض حول ضمهم.

وكشف مونشي أيضا أن إشبيلية مهتم بضم اللاعب الفرنسي غيوليس كوندي، نجم نادي بوردو.

واختتم قائلا: الصفقة لم تحسم بعد، سنعلن عن الأمر عندما تتوافر الظروف المناسبة، إنها عملية صعبة ومعقدة ومهمة ولم يتم حسمها بعد.