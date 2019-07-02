شكرا لقرائتكم ساسوولو يستبعد عودة الغاني بواتينغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - استبعد نادي ساسوولو الإيطالي فكرة عودة مهاجمه الغاني كيفين برنس بواتينغ إلى الفريق مرة أخرى، بعد انتهاء فترة إعارته.
وقال جيوفاني كارنيفالي، رئيس مجلس إدارة ساسوولو، لصحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" يوم الثلاثاء "لا أعتقد أنه سيعود". وأضاف: أعتقد أن برشلونة سيفعل بند شراء بواتينغ، وربما يبيعه لنادٍ إسباني آخر.
وانتقل بواتينغ إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بنظام الإعارة لتعويض رحيل منير حدادي إلى إشبيلية، لكنه لم يسجل أي هدف في المباريات التي لعبها مع بطل الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر ساسوولو يستبعد عودة الغاني بواتينغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.