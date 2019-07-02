شكرا لقرائتكم ساسوولو يستبعد عودة الغاني بواتينغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استبعد نادي ساسوولو الإيطالي فكرة عودة مهاجمه الغاني كيفين برنس بواتينغ إلى الفريق مرة أخرى، بعد انتهاء فترة إعارته.

وقال جيوفاني كارنيفالي، رئيس مجلس إدارة ساسوولو، لصحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" يوم الثلاثاء "لا أعتقد أنه سيعود". وأضاف: أعتقد أن برشلونة سيفعل بند شراء بواتينغ، وربما يبيعه لنادٍ إسباني آخر.

وانتقل بواتينغ إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بنظام الإعارة لتعويض رحيل منير حدادي إلى إشبيلية، لكنه لم يسجل أي هدف في المباريات التي لعبها مع بطل الدوري.