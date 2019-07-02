مصر هتلعب مع مين؟ | موعد مباراة مصر المقبلة في دور الـ 16 بطولة كأس الأمم الأفريقية

يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية عن موعد مباراة مصر المقبلة في مباريات كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر بمشاركة 25 منتخب أفريقي، فضلاً عن القنوات الناقلة للمباراة واللقاء ضد من، كل تلك الأسئلة تدور في ذهن المواطن المصري الذي يدعم بلاده في بطولة الكان الأفريقية، بعد أن حصل على العلامة كاملة وحافظ على صدارة المجموعة الأولى عقب فوزه بهدفين نظيفين أحرزهما صلاح والمحمدي في الشوط الأول داخل شباك أوغندا.

موعد مباراة مصر المقبلة

يخوض المنتخب الوطني المباراة المقبلة بعد تصفيات كأس الأمم الأفريقية لدور المجموعات على استاد القاهرة الدولي يوم السبت من الأسبوع المقبل الموافق 6 يوليو، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

من المنتخب الذي سيلتقي معه الفراعنة في الدور السادس عشر

تُشير لوائح الكاف الأفريقة إلى أن منتخب الفراعنة متصدر المجموعة الأولى عليه بمواجهة إحدى المنتخبات الحاصة على المركز الثالث في المجموعة الثالثة، الرابعة أو الخامسة بالدور الثاني.

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بينما إذا تأهلت كينيا الحاصة على المركز الثالث بالمجموعة الثالثة برصيد يبلغ ثلاث نقاط، فإن مباراة مصر القادمة سوف تكون أمام هذا المنتخب من بين أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، بينما إذا فشل صاحب المركز الثالث بتلك المجموعة فإن عليه مواجهة أصحاب المجموعة الرابعة والخامسة وتحديداً ذوي المركز الثالث.

الجدير بالذكر أن كل من محمد صلاح وأحمد المحمدي تصدرا ترتيب هدافي البطولة الأفريقية حتى الآن وفقا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وفي السطور السابقة تعرفنا عن كل ما يخص مباراة مصر المقبلة.