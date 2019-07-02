مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا بث مباشر يلا شوت حصري Yalla shoot كورة لايف اون لاين kora live اليوم...

مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا بث مباشر يلا شوت حصري Yalla shoot، ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم مباراة قوية وهامة من مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، حيث سيلتقي منتخب تونس نظيره منتخب موريتانيا وذلك ضمن إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية، لنتعرف أكثر من خلال موقعنا عن موعد اللقاء والقنوات الناقلة لها، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة تونس وموريتانيا اونلاين.

مباراة تونس وموريتانيا بث مباشر

يسعي منتخب تونس لتحقيق الفوز ليتأهل في دور المجموعات حيث قدم أداء جيد للغاية في الجولات السابقة، يأمل في إحراز أهداف الليلة، أما عن منتخب موريتانيا فأنه يسعي جاهداً لتحقيق نتيجة ايجابية ليتأهل لنصف النهائي، ولكن لا نكن على عجلة من أمرنا وننتظر من سوف يحسم اللقاء لصالحه.

موعد مباراة تونس وموريتانيا

ينطلق اللقاء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات المتحدة، على أن تقوم قناة بي ان ماكس سبورت 1 اتش دي ببث اللقاء على شاشتها.

مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا