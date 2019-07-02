نتيجة مباراة الكاميرون وبنين وتأهل الفريقين معاً للدور المقبل

ملخص نتيجة مباراة الكاميرون وبنين اليوم في كاس الأمم الأفريقية 2019، حيث يلعب كلا الفريقين اليوم بشكل حاسم في تلك المباراة، حيث فوز أى منهما يعني تأهله رسمياً، رغم أن الكاميرون تأهلت رسمياً لكنها سوف تبحث من خلال تلك المواجهة عن الفوز لتحقيق صدارة المجموعة.

المباراة ستكون في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، السابعة مساءا، وتذاع المباراة على قناة بي ان سبورت ماكس المشفرة القطرية، وذلك ضمن مباريات المجموعة السادسة والأخيرة من كاس الأمم الأفريقية واليوم الحادس عشر من البطولة، حيث سيكون هناك تنافس أخير لمعرفة الفرق المتأهلة إلي دور الستة عشر.

مباراة الكاميرون وبنين ستكون في نفس توقيت مباراة غانا وغينيا الأستوائية، وتلعب المباراة في ملعب ستاد الإسماعيلية بينما تلعب المباراة الأخرى على ملعب السويس، ولايزال لجميع الفرق فرص كبيرة في التأهل حيث من يفوز بمباراة من مباريات اليوم سيضمن تأهله إلي الدور المقبل.

نتيجة مباراة الكاميرون وبنين