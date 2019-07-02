نتيجة مباراة الكاميرون وبنين اليوم الثلاثاء 2-7-2019 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بأمم إفريقيا...

نتيجة مباراة الكاميرون وبنين اليوم، حيث تقام اليوم أخر مباريات دور المجموعات بأمم إفريقيا، ويلتقي اليوم كلا من الكاميرون وبنين في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات، حيث تم تحديد موعد مباراة الكاميرون وبنين اليوم الثلاثاء الموافق 2-7-2019 في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة على استاد الإسماعيلية، ونجح المنتخب الكاميرون في تحقيق فوز وحيد أمام منتخب غينيا بيساو بهدف وحيد، كما تعادل في الجولة الثانية أمام غانا بدون أهداف، بينما تعادل منتخب بنين في الجولتين ليحتل المركز الثاني برصيد نقطتين، وهو الأمر الذي سيزيد من قوة وإثارة المباراة.

وستكون مباراة الكاميرون ضد بنين اليوم منقولة من خلال قناة بي ان سبورت من خلال قناة بي ان ماكس 1، بالإضافة لقناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي.

نتيجة مباراة الكاميرون وبنين اليوم

بداية أحداث الشوط الأول من مباراة الكاميرون وبنين اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بأمم إفريقيا 2019 وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.

مازالت نتيجة مباراة الكاميرون وبنين حتى الآن هي التعادل السلبي بدون أهداف بعد مرور 22 دقيقة من زمن الشوط الأول.

الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، والتعادل السلبي يسيطر على نتيجة اللقاء.

Advertisements

نهاية الشوط الاول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بداية الشوط الثاني.

متبقي 10 دقائق على نهاية المباراة، ومازال التعادل السلبي يسيطر على نتيجة اللقاء حتى الآن.

نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.