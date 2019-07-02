Goal يوتيوب: مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا بث مباشر kora shoot يلا شوت رابط جوال مباراة تونس ضد...

بث مباشر مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا اليوم يلا شوت bein sport كورة اون لاين نقل حي يوتيوب للجوال، يترقب عشاق الساحرة المستديرة القمة الكروية الحاسمة التي تجمع بين منتخب تونس وموريتانيا في كأس الامم الافريقية 2019 والتي تقام حالياً على الأراضي المصرية للاستمتاع باللقاء ومعرفة الفريق الذي سيتأهل لدور الستة عشر، نعرض رابط يلا شوت مباراة تونس بث مباشر yalla shoot بدون تقطيع كورة ستار أمم افريقيا.

مباراة تونس وموريتانيا بث مباشر

تونس وموريتانيا بث مباشر يلا شوت بين سبورت، موريتانيا ضد تونس كورة لايف، بعد نهاية الجولتين السابقتين بالمجموعة الخامسة يتصدر منتخب مالي الترتيب برصيد أربع نقاط، فيما يأتي منتخب نسور قرطاج بالمركز الثاني متساوي مع أنجولا الذي يُلقب بـ “الغزلان السوداء” بنقطتين لكلاً منهما، وتتذيل موريتانيا الجدول بعدما جمع نقطة واحدة فقط، تابعوا معنا مشاهدة ماتش تونس وموريتانيا kora live من خلال قناة bein sport hd max و time sport تعليق عربي.

مباراة تونس وموريتانيا بث مباشر kora star يلا شوت حصري، وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم مهمة إدارة المواجهة إلى حكم الساحة الرواندي لويس هاكيزيمانا، ويعاونه كلاً من مارينجوني وسيديكي، أما الحكم الرابع فسيكون باسيفيك.

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وسيحاول المنتخب التونسي إلى حصد الثلاث نقاط وخطف بطاقة العبور على الرغم من الغيابات التي يعاني منها وأبرزها أيمن من محمد للإصابة وغيلان الشعلاني للإيقاف.

مباراة تونس وموريتانيا بث مباشر كورة ستار، يحتل نسور قرطاج المركز الثاني برصيد نقطتين، بينما يأتي موريتانيا في المركز الرابع بعدما جمع نقطة واحدة.

التشكيل الأساسي لتونس هو: معز حسن – أسامة الحدادي – ياسين مرياح – ديلان براون – وجدي كشريدة – إلياس السخيري – نعيم السليتي – كريم العواضي – يوسف المساكني – وهبى الخزري – بسام الصرارفي.

وألتقى المنتخبات في 11 مرة من قبل تاريخياً وتمكنت تونس من الانتصار تسع مرات وكان التعادل سيد الموقف في مباراتين.