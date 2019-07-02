الآن لايف: مباراة تونس وموريتانيا بث مباشر Tunisia كورة لايف بدون تقطيع بث حي مباراة تونس اليوم...

مباراة تونس وموريتانيا بث مباشر بدون تقطيع كورة اون لاين رابط البث المباشر لمباراة تونس اليوم في كأس الأمم الأفريقية الاسطورة livehd7 تونس ضد موريتانيا بث مباشر كورة لايف، يحاول منتخب تونس بكل ما أوتي من قوة الفوز في تلك المواجهة المصيرية التي تُقام على ملعب السويس بعد الأداء المُخيب في المباراة الأولى والثانية له، ساعيًا للتأهل إلى الدور السادس عشر من خلال هذا الماتش المُحدد لصاحب اللقب.

مباراة تونس وموريتانيا بث مباشر

كورة ستار بث مباشر مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا بث مباشر بدون تقطيع، فيما أشار المدير الفني للمنتخب التونسي أنّ فريقه تلقّى علاج معنوي وأنّ الفرصة ما زالت مُتواجدة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد الجماهير التونسية في أول مواجهة عربية في الكان.

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يلا شوت منتخب تونس ومورتانيا، بينما أعلن ورنتين مارتينيز، المدير الفنى لمنتخب موريتانيا، أن مباراة الجولة الثالثة ضمن دور المجموعات شرسة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ذلك لأنّ المنتخب التونسي هو أقوى منتخب أفريقي، وعلى الرغم من كثرة الخبرات القيادية والفنية لمنتخب نسور قرطاج، فإن لاعبي فريقه سيبذلون كل طاقتهم لصالح منتخب بلادهم، فضلاً عن كثرة المفاجآت التي تُخبيها كرة القدم.

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يُوجد أمام المنتخب التونسي آخر فرصة من أجل التصدر للدور الثاني من البطولة القارية، وقد يحصل على اللقب النهائي إذا أبدى أداءً مميزاً وتغييراً في تشكيل الفريق، وسبيل ذلك الوحيد هو الهجوم من أجل تخطي العقبة الكبرى وهي موريتانيا، يأتي ذلك هروبًا من شبح مغادرة البطولة مُبكّرا.