مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا بث مباشر يلا شوت kora star لايف |كورة ستار ماتش تونس ضد موريتانيا...

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كورة ستار تونس وموريتانيا، بث مباشر تونس وموريتانيا يلا شوت، مشاهدة تونس وموريتانيا، مشاهدة تونس بث مباشر يلا شوت، يعيش منتخب تونس فترة عصيبة بعد البداية الغير مبشرة لنسور قرطاج في مباريات المجموعة الخامسة أمام مالي وأنجولا، ليضع المنتخب التونسي نفسه في وضعية يتحتم عليه فيها تحقيق الفوز على موريتانيا اليوم لضمان التأهل للدور الثاني.

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مباراة تونس وموريتانيا بث مباشر bein sport max اون لاين، مشاهدة تونس وموريتانيا مباشر، يلا شوت تونس وموريتانيا| ينتظر أن يبدأ فرجاني ساسي نجم الزمالك أساسياً في مباراة تونس اليوم ضد موريتانيا، بعد غيابه عن المباراتين الأولى والثانية نتيجة خيارات المدرب الفرنسي ألان جيريس، وكان منتخب تونس قد توج باللقب القاري 2004 عندما نظم البطولة على ملاعبه، ويأمل في تحقيق اللقب الثاني بمصر.

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المجموعة الخامسة هي مجموعة معقدة للغاية، والتأهل فيها لن يحسم إلا مع صافرة النهاية في مباراتي تونس ضد موريتانيا، ومباراة أنجولا ضد مالي، نذكر أن منتخب مالي ضمن الصعود للدور الثاني.