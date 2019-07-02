التعادل السلبي يفرض نفسه على نتيجة الكاميرون وبنين وتأهلهما معاً

ملخص نتيجة مباراة الكاميرون وبنين في إطار الجولة والثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالمحموعة السادسة، في يوم سنتعرف من خلال على الفرق المتأهلة إلي دور الستة عشر، الذي سوف يبدأ يوم السبت المقبل، وستكون المباراة مذاعة عبر قناة بي ان سبورت ماكس تحت قيادة الحكم الدولي التونسي صادق السالمي.

وكانت الكاميرون قد فازت في اللقاء الأول على غينيا الاستوائية بهدفين دون رد، وتعادلت في المباراة الثانية سلبياً امام غانا، لتتصدر المجموعة برصيد أربع نقاط، بينما بنين تعادلت في اللقاء الأفتتاحي لها امام غانا بهدفين لكل فريق، وتعادلت في اللقاء الأخر ضد بنين، لتكون المواجهة الثالثة لدى الفريقين مشتعلة بشكل كبير من أجل التأهل.

مباراة الكاميرون وبنين

الكاميرون ضد بنين اليوم في كاس الأمم الأفريقية، وتحاول الكاميرون حامل لقب البطولة الماضية وصاحبة المركز الثاني في التتويجات باللقب برصيد ألقاب خلف مصر، الفوز بتلك المباراة من اجل ضمان صدارة المجموعة السادسة، فيما سيكون على منتخب بنين الفوز اول التعادل على أقل تقدير من أجل ضمان التأهل ضمن أفضل الفرق الحاصلة على المركز الثالث.

نتيجة مباراة الكاميرون وبنين