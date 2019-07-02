HD بلس: مباراة تونس وموريتانيا بث مباشر Yalla Shoot بث مباشر تُونس ضد موريتانيا Live بدون تقطيع كورة...

يلا شوت مباراة تونس وموريتانيا بث مباشر، تونس يلا شوت، مشاهدة مباراة تونس بث مباشر كورة لايف بدون تقطيع، كورة إكسترا ماتش تونس ضد موريتانيا كورة ستار، حيث يخوض المنتخب التونسي مباراة شاقة أمام المنتخب الموريتاني ضمن اللقاء الأخير من المجموعة الخامسة يهدف فيها إلى التأهل بعد تعادله في المباراتين الماضيتين، ساعيًا إلى حسم هذا الصراع الكروي والاستحواذ على اللقب لإسعاد جماهيره المتوافدين في الاستاد.

مباراة تونس وموريتانيا بث مباشر

يلا شوت بث مباشر مباراة تونس ومويتانيا الآن، قال الفرنسي آلان جيريس، مدرب منتخب تونس، أن ضمان التأهل للدور السادس عشر يلزمه انتصار الفريق وحصوله على الثلاث نقاط في تلك المباراة الحاسمة التي تبدأ مساء اليوم الثلاثاء.

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تونس وموريانيا بث مباشر Yalla Shoot، وأضاف المدير الفني للمنتخب التونسي، أن فرجاني ساسي سوف يلعب أساسيًا بدلاً من غيلان الشعلالي، وذلك بسبب حصوله على إنذارين، هذا ولن يتمكن اللاعب أيمن بن محمد من المُشاركة نظراً لإصابته، بالإضافة إلى أنه سيتم اختيار الحارس على أساس الصفاء الذهني والنفسي تجنبًا للأخطاء الفادحة التي قد تحدث في مباراة الليلة.

كورة حصري مباراة تونس وموريتانيا بدون تقطيع

بث مباشر مباراة تونس وموريتانيا بدون تقطيع، يتم نقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1 ماكس بالإضافة إلى قناة تايم سبورت البث الأرضي، وذلك في تمام الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت تونس، 19:00 بتوقيت موريتانيا، على أن تُدار بصافرة الحكم المصري إبراهيم نور الدين.

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التشكيل المتوقع لمنتخب تونس: معز حسان – أسامة الحدادي – ديلان برون – ياسين مرياح – وجدي كشريدة – الفرجاني ساسي – إلياس السخيري – نعيم السليتي – يوسف المساكني – وهبي الخزري – طه ياسين الخنيسي.

فيما أشار المدير الفني لمنتخب موريتانيا كورنتين مارتينيز، أنه بالرغم من القوة الهائلة لمنتخب تونس، إلا أن موريتانيا تسعى لدخول التاريخ من خلال تسجيل هدف النصر، خصوصًا أن الفريق يملك لاعبين على أعلى مستوى بل ولديهم عقول كروية ممتازة، هذا ولن يُشارك هرونا ديمبا بسبب إصابته.