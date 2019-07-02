يلا شوت 7sry مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا بث مباشر yalla shoot كورة ستار يوتيوب ماتش منتخب تونس...

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا yalla shoot بث مباشر منتخب تونس كورة ستار يوتيوب في كأس الامم الافريقية بدون تقطيع، مواجهة عربية من العيار الثقيل ستكون على ملعب السويس بين تونس وموريتانيا ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة لأمم افريقيا 2019 لكرة القدم، حيث لن يكون هناك بديل سوى الانتصار للفريقين إذا أراد أحدهم بلوغ الدور المقبل من البطولة القارية الهامة، تابعوا رابط يلا شوت نقل حي سريع ماتش تونس وموريتانيا مباشر كورة لايف بتعليق عصام الشوالي.

مباراة تونس وموريتانيا بث مباشر يلا شوت، ينطلق اللقاء المرتقب بين المنتخبين في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وسيتم إذاعة مباراة تونس اليوم عبر قناة بين سبورت bein sport hd max وأيضاً من خلال تايم سبورت البث الأرضي مع تغطية مميزة لكافة الاستعدادات، نرصد رابط للجوال كورة اون لاين لمشاهدة مقابلة تونس ضد موريتانيا مباشرة للمتابعين.

النقل الحي مشاهدة مباراة موريتانيا وتونس بث مباشر جول العرب، وسيسعى منتخب المرابطون إلى تحقيق الفوز الأول لهم على تونس بعدما ألتقيا ثلاث مرات من قبل على مدار التاريخ، تلقى هزيمتين وتعادل وحيد ولم يعرف طعم التفوق على نسور قرطاج.

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وسيقوم بالتعليق على المباراة الحاسمة من أجل الصعود لدور الستة عشر تونس وموريتانيا اليوم المعلق المصري علي محمد علي.

تلك هي المشاركة الأولى لمنتخب المرابطون في أمم افريقيا تاريخياً ويسعى الجهاز الفني واللاعبين إلى تحقيق الانتصار الاول لهم.

وتعادل منتخب تونس في المباراتين الماضيتين بنتيجة 1-1 أمام أنجولا ومالي، فيما تلقى المنتخب الموريتاني هزيمة ثقيلة أمام مالي برباعية قبل أن يتعادل سلبياً أمام أنغولا.

التشكيلة الرسمية لنسور قرطاج جاءت كالآتي: حراسة المرمى: معز حسن، خط الدفاع: أسامة الحدادي – ياسين مرياح – ديلان براون – وجدي كشريدة، خط الوسط: إلياس السخيري – نعيم السليتي – كريم العواضي، الهجوم: يوسف المساكني – وهبى الخزري – بسام الصرارفي.