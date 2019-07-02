موعد قمة البرازيل والأرجنتين في كوبا أمريكا.. والقنوات الناقلة والمعلقين والتشكيل

كتب: ضياء السقا

عشاق الكرة العالمية، على موعد مع مباراة نارية، حيث يلتقي منتخب البرازيل مع الأرجنتين في الثانية والنصف صباحا، في الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2019.

ونجحت البرازيل في التأهل إلى دور قبل النهائي بعد الفوز علي باراجواي بركلات الجزاء الترجيحية، فيما صعد منتخب التانجو في الصعود إلى دور قبل النهائي بعدما أطاح بفنزويلا بهدفين نظيفين.

جدير بالذكر أن المنتخبين التقيا 110 مرات فازت البرازيل في 40 لقاء والأرجنتين في 38 وتعادلا في 32 لقاء، وكان آخر لقاء جمع منتخب الأرجنتيني مع نظيره البرازيلي في البطولة الرباعية الدولية بالسعودية عام 2018، ونجح السامبا في الفوز علي التانجو بهدف نظيف.

التشكيل المتوقع للبرازيل:

أليسون

فيليبي لويس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - داني ألفيش

كاسيميرو - أرثر

إيفرتون سواريس - فيليبي كوتينيو - جابرييل جيسوس

روبرتو فيرمينو

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التشكيل المتوقع للأرجنتين:

فرانكو أرماني

نيكولاس تاجليافيكو - نيكولاس أوتامندي - جيرمان بيزيلا - ميلتون كاسكو

أنخل دي ماريا - جيوفاني لو تشيلسو - لياندرو باريديس - روبيرتو بيريرا

سيرجيو أجويرو- ليونيل ميسي

القنوات الناقة:

وتذاع المباراة حصريا عبر beIN SPORTS Max HD 3- beIN SPORTS MAX 4 HD، بتعليق: حفيظ دراجي - عصام الشوالي