بعد مساندته لوردة.. صلاح مهدد بالاستبعاد من أقوى حملة إعلانية

كتب: ضياء السقا

كشفت تقارير إعلامية، عن التأثير السلبي الذي وقع على محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، بعد تدخله في حل أزمة زميله عمرو وردة، بعد اتهامات التحرش.

وألمحت صحيفة ليكيب الفرنسية، في تقرير لها بأن شركة الألعاب الإلكترونية المسؤولة عن إصدار لعبة (فيفا 2020)، تفكر في استبعاد وضع صورة صلاح على البوستر الخاص بإصدار العام الجديد للعبة، بعد أن كان نجم ليفربول هو أقرب المرشحين لهذه الصفقة التجارية.

وقالت الصحيفة، إن تدخل صلاح ودفاعه عن وردة، المتهم بالتحرش بفتيات عبر الإنترنت، أثر كثيرا على الصورة الذهنية له، وربما يخرج من الترشيحات.

وطرحت الصحيفة الفرنسية أسماء أخرى مرشحة حال استبعاد صلاح بشكل رسمي، من الحملة الإعلانية، وهم إيدين هازارد نجم ريال مدريد الوافد هذا الصيف من تشيلسي الإنجليزي، إضافة إلى رحيم سترلينج مهاجم مانشستر سيتي وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وهداف الدوري الفرنسي.