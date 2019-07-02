تعرف على حسبة منافس مصر المحتمل في دور الـ16

كتب: ضياء السقا

نجح المنتخب المصري في التأهل لدور الـ16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد تربعه على عرش المجموعة الأولى بـ9 نقاط.

وكان المنتخب الوطني قد فاز على زيمبابوي، في الجولة الأولى بهدف نظيف سجله محمود تريزيجيه، ثم تغلب على الكونغو الديمقراطية، في الجولة الثانية بهدفين دون رد سجلهما، أحمد المحمدي ومحمد صلاح.

بعد ذلك فاز الفراعنة في ختام دور المجموعات على أوغندا بهدفين لصلاح والمحمدي.

وينتظر المنتخب المصري مواجة فريق من أفضل ثوالث المجموعة الرابعة أو الخامسة أو السادسة.

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حتى الآن مصر تواجه كينيا، قبل نتائج مباريات الثلاثاء، ومن الممكن أن تتغير الحسبة عقب انتهاء المباريات المتبقية في مرحلة دور المجموعات.

حالات أخرى للفريق المحتمل الذي سيواجه الفراعنة في دور الـ16:

إذا تأهل ثالث من المجموعة الخامسة فقط.. يعني خروج كينيا ومصر تواجه جنوب إفريقيا

إذا تأهل ثالث من المجموعة السادسة فقط.. يعني خروج كينيا ومصر تواجه جنوب إفريقيا

إذا تأهل ثالث من المجموعتين الخامسة والسادسة معًا.. يعني خروج كينيا وجنوب إفريقيا ومصر تواجه ثالث المجموعة الخامسة "أنجولا، أو تونس، أو مالي أو موريتانيا".

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني يخوض مواجهة دور الـ16 يوم السبت المقبل، في التاسعة مساء.