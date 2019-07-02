رسميا.. الفرنسي ندومبيلي من ليون إلى توتنهام

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انتقل لاعب وسط فريق ليون ومنتخب فرنسا لكرة القدم تانغي ندومبيلي الى توتنهام الانكليزي مقابل 60 مليون يورو بالاضافة الى مكافآت قد تصل الى 10 ملايين يورو اضافية كما اعلن النادي الفرنسي الثلاثاء.

ووقع ندومبيلي (22 عاما) عقدا لمدة خمس سنوات مع النادي اللندني الذي بلغ نهائي دوري ابطال اوروبا الموسم المنصرم وخسر امام مواطنه ليفربول صفر-2.

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وكان ندومبيلي انتقل الى ليون عام 2017 قادما من اميان مقابل 10 ملايين يورو وخاض في صفوفه 96 مباراة وسجل 4 اهداف، كما خاض 6 مباريات دولية مع منتخب بلاده.

وتوجب على توتنهام دفع مبلغ قياسي في تاريخ النادي للحصول على خدمات ندومبيلي، اما الرقم السابق فكان 53 مليون يورو عندما تعاقد مع المدافع الكولومبي دافينسون سانشيس.

وقال توتنهام على موقعه الرسمي "نحن سعداء جدا للاعلان عن انضمام تانغي ندومبيلي الى صفوفنا. لقد وقع الدولي الفرنسي مع النادي حتى عام 2025".