فيدرر يخسر مجموعة ويبلغ الدور الثاني في بطولة ويمبلدون

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تخطى السويسري روجيه فيدرر الفائز ببطولة ويمبلدون ثماني مرات، خسارته المجموعة الأولى أمام الجنوب إفريقي المغمور لويس هاريس قبل ان يخرج فائزا عليه 3-6 و6-1 و6-2 و6-2 في الدور الأول من البطولة الإنكليزية لكرة المضرب، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في الغراند سلام الثلاثاء.

واحتاج فيدرر الى بعض الوقت لدخول أجواء المباراة قبل ان يعاني منافسه من تشجنات في ربلة الساق في منتصف المباراة.

واعترف فيدرر بالصعوبة التي واجهها في بداية المباراة بقوله "لقد عانيت في مطلع المباراة، شعرت بان ساقي متجمدتان وان الكرة لا تذهب الى حيث اشاء".

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وتابع "كان يرسل بقوة وكانت الأمور تسير بسرعة. شعرت بالتوتر على مدى مجموعة ونصف وبالتالي احتجت الى مضاعفة جهودي. لقد لعب لويد مباراة جيدة".

ويسعى فيدرر الى احراز لقبه الحادي والعشرين الكبير وتعتبر ويمبلدون البطولة المفضلة لديه.

ويلتقي فيدرر في الدور الثاني مع البريطاني جاي كلارك أو الأميركي نوا روبن.