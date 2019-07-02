أنتيتوكونمبو وشقيقاه مع اليونان في بطولة العالم

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



يشارك نجم ميلووكي باكس يانيس أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الدوري الأميركي للمحترفين، مع شقيقيه في بطولة العالم لكرة السلة مطلع أيلول/سبتمبر المقبل في الصين.

واختير شقيقان من أربعة أشقاء ليانيس هما ثاناسيس لاعب باناثينايكوس وكوستاس لاعب دالاس مافريكس الأميركي، ضمن صفوف المنتخب اليوناني خلال البطولة العالمية المقررة من 31 آب/أغسطس إلى 15 أيلول/سبتمبر.

وسبق ليانيس (24 عاما) وثاناسيس (26 عاما) أن لعبا مع المنتخب اليوناني، في حين أنها المرة الأولى التي توجه فيها الدعوة إلى شقيقهما الأصغر كوستاس (21 عاما).

Advertisements

وقال مدرب اليونان ثاناسيس سكورتوبولويس بخصوص كوستاس "ننتظر الكثير من تطوره ونعتقد أن ذلك يعتبر ميزة بالنسبة إلى لاعب شاب مثله بأن ينضم تدريجيا إلى صفوف المنتخب".

ولم يتم اختيار الشقيقين الآخرين ليانيس ضمن صفوف المنتخب اليوناني. أكبرهم فرانسيس لاعب كرة قدم في نيجيريا، فيما لن يكون من المستبعد التحاق الشقيق الأصغر أليكسيس بأشقائه في المستقبل إلى المنتخب اليوناني.

ويجلب أليكسيس (17 عاما) الكثير من الاهتمام بلعبه في الفريق الجامعي لميلووكي.