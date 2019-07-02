شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يدعم دفاعه بظهير أيسر الحدود الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة أسوان مع إسلام رمضان ظهير أيسر حرس الحدود والأولمبى السابق لمدة موسمين لتدعيم دفاعات الفريق بلاعب خبرة بعدما نجح فى العودة لمستواه خلال الموسم المنقضى بدورى القسم الثانى مع الفريق السكندرى .

ولعب إسلام رمضان فترة كبيرة مع حرس الحدود وانضم لمنتخبات الشباب والأولمبى وشارك فى الأولمبياد الأخيرة عندما كان هانى رمزى مديرًا فنيًا للمنتخب الأولمبى قبل أن يعود ويستغنى عنه إدارة النادى العسكرى .

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وقد شارك إسلام رمضان مع الأولمبى بالمجموعة الثالثة للقسم الثانى وظهر اللاعب بمستوى جيد نال عليه استحسان الجميع وهو ما جعل مجدى عبد العاطى المدير الفنى لزهرة الجنوب يطلب التعاقد معه فى إطار رغبته فى الظهور بشكل جيد وعدم العودة سريعا للقسم الثانى.