شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى المسائى.. تأهيل عمار حمدى.. محاضرة لاسارتي.. وفقرة بدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق الأهلى مرانًا بدنيًا مساء اليوم، الثلاثاء، حيث قاد الأورجويانى مارتن لاسارتى تدريبات فنية وجمل تكتيكية شارك فيها لاعبو الفريق المتواجدون فى المران.

ويخوض الأهلى تدريباته اليومية على ملعبه بالتتش قبل السفر إلى إسبانيا يوم الجمعة المقبل لخوض معسكر إعداد للارتباطات المقبلة، وشهد المران محاضرة من لاسارتى المدير الفنى للفريق للاعبين تحدث معهم خلالها عن عدة أمور خاصة بالفريق وبنقل تعليماته الفنية.

على الصعيد ذاته، خاض عمار حمدى لاعب الفريق العائد له بعد انتهاء إعارته من نادى الاتحاد السكندرى تدريبات بدنية خفيفة فى الجيم بعدما غادر مران الفريق مساء أمس الأول الأحد بعد إصابته بكدمة فى الكوع لم يتمكن على أثرها من استكمال تدريبات الكرة.