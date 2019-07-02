اخبار الرياضه

أحمد الشيخ يغيب عن مران الأهلى الجماعى ويكتفى بالتأهيل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يغيب عن مران الأهلى الجماعى ويكتفى بالتأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيّب أحمد الشيخ، لاعب الأهلي، عن مران الفريق الجماعي المقام حاليًا باستاد التتش واكتفي بأداء برنامج تأهيلي على هامش المران.

ويستعد الأهلي حاليًا تدريباته اليومية قبل السفر إلى إسبانيا الجمعة المقبلة من أجل خوض معسكر خارجي استعدادًا لمباراتي المقاولون العرب والزمالك يومي 26 و30 يوليو الجاري في الدوري الممتاز.

وتلقي أحمد الشيخ مؤخرًا عرضًا من نادى إسطنبول باشاك شهير التركى للخضوع للكشف الطبى قبل إتمام التعاقد معه.

Advertisements

وتلقى أحمد الشيخ عرضًا من نادى إسطنبول باشاك شهير وصيف الدورى التركى، الذى أرسل خطابًا للأهلى لبحث مطالبهم الرسمية للاستغناء عن هداف الدورى فى الموسم قبل الماضى.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الشيخ يغيب عن مران الأهلى الجماعى ويكتفى بالتأهيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا