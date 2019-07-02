شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يغيب عن مران الأهلى الجماعى ويكتفى بالتأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيّب أحمد الشيخ، لاعب الأهلي، عن مران الفريق الجماعي المقام حاليًا باستاد التتش واكتفي بأداء برنامج تأهيلي على هامش المران.

ويستعد الأهلي حاليًا تدريباته اليومية قبل السفر إلى إسبانيا الجمعة المقبلة من أجل خوض معسكر خارجي استعدادًا لمباراتي المقاولون العرب والزمالك يومي 26 و30 يوليو الجاري في الدوري الممتاز.

وتلقي أحمد الشيخ مؤخرًا عرضًا من نادى إسطنبول باشاك شهير التركى للخضوع للكشف الطبى قبل إتمام التعاقد معه.

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وتلقى أحمد الشيخ عرضًا من نادى إسطنبول باشاك شهير وصيف الدورى التركى، الذى أرسل خطابًا للأهلى لبحث مطالبهم الرسمية للاستغناء عن هداف الدورى فى الموسم قبل الماضى.