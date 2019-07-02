الزمالك يرسل خطابا لاتحاد اليد لمشاركة عمومى سيدات و2000 بالموسم الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل خالد طلعت، رئيس قطاع النشاط الرياضى بنادى الزمالك، خطابا رسميا إلى الاتحاد المصرى لكرة اليد من أجل المنافسة بالموسم الرياضى الجديد 2019 / 2020 مرحلة العمومى سيدات ومرحلة 2000 ناشئات. ووفقا للموقع الرسمى لنادى الزمالك قرر مجلس إدارة نادى الزمالك تكوين فريق درجة أولى لسيدات اليد، وتصعيد فريق 2000 للدرجة الأولى. وتم تعين الكابتن قاسم إبراهيم مديرا فنيا لفريق يد 2000 وسيتم تدعيم الفريق ببعض العناصر الخارجية للمنافسة على البطولة. يذكر أن فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى سيطر على بطولات الموسم الماضى، فى ظل تواجد عدد كبير من اللاعبات أصحاب الخبرة بالفريق، حيث سيشهد الموسم الجديد منافسة قوية بين القطبين حال مشاركة الزمالك.

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