شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو ينضم لأساطير العالم ويحلل مباريات أمم أفريقيا على قناة TIME SPORTS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت قناةTIME SPORTS فى إبرام صفقة من العيار الثقيل بالتعاقد مع أسطورة التدريب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفرق تشيلسي وريال مدريد، وإنتر ميلان، لتحليل مباريات أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بداية من دور الـ16، لينضم لكوكبة النجوم التى تعاقدت معها إدارة القناة مؤخرًا وعلى رأسهم صامويل إيتو نجم الكاميرون وبرشلونة وإنتر ميلان السابق والحاج ضيوف نجم السنغال وليفربول الإنجليزي السابق بالإضافة إلى نوانكو كانو، الذى قاد الجيل الذهبى للنسور الخضراء للتتويج بأولمبياد أتالانتا 96 كأول فريق أفريقى يحقق هذا الإنجاز.

أعلن محمد طلعت رئيس وكالة "بوك يور ستار جلوبال" المتخصصة فى تسويق الحقوق الإعلانية والإعلامية لأهم لاعبى ومدربى كرة القدم فى العالم، عن توصله لاتفاق مع أسطورة التدريب البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفنى السابق لمانشستر يونايتد وتشيلسى وريال مدريد وإنتر ميلان وأحد أهم مدربى العالم فى الوقت الحالى، ليكون أحد ضيوف مصر على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا وتستمر حتى 19 يوليو الجارى.

وسيحل مورينيو ضيفًا على قناة "Time Sports" السبت المقبل لتحليل مباراة المنتخب الوطنى فى دور الـ16 من البطولة التى ستقام على استاد القاهرة.

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وقال طلعت فى تصريحات خاصة: "نعمل فى تكتم شديد مع تامر مرسى رئيس مجموعة إعلام المصريين المالكة لقناة تايم سبورتس، والذى وضع خطة دقيقة محترفة لتطوير القناة على هامش بطولة الأمم الأفريقية والتى تبثها القناة بالمجان لكل الجماهير المصرية".

وأضاف: "قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية بعدة شهور بدأنا التجهيز لتقديم خدمة مميزة لكل الجماهير، وشدد تامر مرسى على ضرورة نقل البطولة بطريقة احترافية، وفتح نافذة لعشاق الكرة المصرية على التعرف عن قرب لنجوم اللعبة وأساطيرها بخلاف النجوم المتواجدة مع الـ24 فريقًا المشاركين فى البطولة".

وتابع: "بدأنا فى وضع خطط وبدائل حتى نتمكن من تنفيذ رغبات إدارة القناة قبل بداية البطولة، وبالفعل نجحت تايم سبورتس فى تقديم الأسطورة صامويل إيتو نجم الكاميرون والهداف التاريخى لكأس الأمم الأفريقية وأفضل لاعب فى القارة السمراء ونجم برشلونة وإنتر ميلان السابق، ثم النيجيرى نوانكو كانو الذى قاد الجيل الذهبى للنسور الخضراء للتتويج بأولمبياد أتالانتا 96 كأول فريق أفريقى يحقق هذا الإنجاز، بخلاف صولاته وجولاته فى الملاعب الأوروبية أبرزها مع أرسنال وأياكس، بالإضافة إلى الحاجى ضيوف أسطورة السنغال وأفضل لاعب فى القارة سابقا، والذى قاد أسود التيرانجا لأفضل إنجاز فى تاريخه بالوصول إلى ربع نهائى كأس العالم 2002".

يذكر أن مورينيو أحد أهم مدربى أوروبا فى الوقت الحالى وسبق له التتويج بدورى أبطال أوروبا مع بورتو البرتغالى وإنتر ميلان الإيطالى، بجانب الدورى الأوروبى مع مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى بطولات الدورى فى إسبانيا وإنجلترا مع ريال مدريد وتشيلسى على الترتيب.