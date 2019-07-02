شكرا لقرائتكم خبر عن عماد السيد يشارك فى تقسيمة الزمالك بقبرص بـ"إيد واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عماد السيد، حارس مرمى الزمالك العائد من الإصابة بكسر فى أحد أصابع اليد، فى تقسيمة فريقه التى أقيمت مساء اليوم، فى التدريب المسائى بمعسكر الإعداد فى قبرص، وأشرف خالد جلال المدير الفني ومعه أمير عزمي المدرب على التقسيمة التي شارك فيها 10 لاعبين من بينهم عماد السيد، الذى استخدم يد واحدة خوفًا من تفاقم إصابته.

وكلف خالد جلال المدير الفني، عبد الحميد بسيوني المدرب العام بالإشراف على تدريب المهاجمين ومعه تامر عيد الحميد المدرب المساعد من خلال التصويب من خارج المنطقة أو استقبالها خلال العرضيات.

واختتم الفريق تدريباته بتقسيمة بين اللاعبين بمنتصف الملعب بين فريقين قاد الأول حازم إمام والثاني محمد ابراهيم، وشارك فى التقسيمة عبد الحميد بسيوني.

وكان لاعبو الزمالك خاضوا تدريبات بدنية شاقة في بداية المران الصباحي اليوم، وشارك في هذه التدريبات جميع اللاعبين بمن فيهم مصطفى فتحي.

ويخوض الزمالك معسكرًا مغلقًا في قبرص لمدة 13 يومًا يخوض خلاله 4 وديات استعدادًا لاستئناف الدوري الممتاز.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مطار "بافوس" بدولة قبرص استعدادًا لإقامة معسكر الإعداد المغلق بها، قبل استئناف مسابقة الدورى الممتاز بعد بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى، وكان فى استقبال بعثة الزمالك فور وصولها مطار "بافوس" أحمد بسيونى قنصل مصر فى قبرص بعدها توجهت البعثة إلى مدينة ليماسول حيث تقيم البعثة لمدة ستة أيام.

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ويستعد الزمالك من خلال معسكر مغلق فى قبرص لاستئناف الدورى الممتاز ويخوض 4 مباريات ودية أيام 5 و8 و10 و12 يوليو الحالي، وستكون أول مواجهة أمام ايل ليماسول بطل كأس قبرص هذا الموسم.

وضمت قائمة الفريق المسافرة إلى قبرص 25 لاعبا هم:

حراسة المرمي: عماد السيد - عمر صلاح - محمود عبد المنصف.

في خط الدفاع: محمد عبد السلام.- عبد الله جمعه – محمد عبد الغنى - حمدي النقاز- محمود الشحات لاعب فريق 97 - يوسف محمود لاعب فريق 2000 - بهاء مجدي - حازم إمام - كماتشو.

خط الوسط: محمود عبد العزيز - محمد حسن - يوسف حسن لاعب وسط 98- محمد إبراهيم - يوسف أوباما - إبراهيم حسن – أيمن حفني – أحمد مدبولي - مصطفي فتحي - محمد عنتر - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد - حميد أحداد.