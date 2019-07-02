شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. عصام الحضرى معروض على الزمالك لتعويض جنش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل نادي الزمالك فى مفاوضات مع أكثر من حارس مرمى للتعاقد معه خلال التنقلات الصيفية المقبلة، وسيتم حسم هذا الأمر بشكل نهائى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفى مفاجأة من العيار الثقيل، تلقى نادي الزمالك، عرضًا من جانب أحد وكلاء اللاعبين لانضمام عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب الوطني، لصفوف القلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

ويسعى نادي الزمالك، لضم حارس مرمى قوى خلال التنقلات الصيفية المقبلة، لتعويض غياب محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى القلعة البيضاء، الذى تعرض لقطع فى وتر أكيليس وسيغيب عن الملاعب لفترة لن تقل عن 6 شهور.

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