شكرا لقرائتكم خبر عن المران المسائي للزمالك بقبرص.. خالد جلال يجتمع باللاعبين وتأهيل مصطفى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد خالد جلال، المدير الفنى لفريق الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران المسائى فى معسكر الإعداد المقام حاليًا بقبرص، تحدث فيها عن البرنامج التدريبى الذى سيقوم اللاعبون بتنفيذه، وعقب ذلك بدأ اللاعبون عملية الإحماء وبعض التدريبات البدنية تحت إشراف اليونانى أنطونيو مدرب الأحمال.

كما خضع مصطفى فتحى لاعب وسط الفريق لبرنامج تأهيل على هامش المران المسائي، وتضمن برنامج فتحى التأهيلى على عدد من تدريبات التقوية أعقبها جرى خفيف للاعب حول الملعب.

وكان لاعبو الزمالك خاضوا تدريبات بدنية شاقة فى بداية المران الصباحى اليوم، وشارك فى هذه التدريبات جميع اللاعبين بمن فيهم مصطفى فتحي.

ويخوض الزمالك معسكرًا مغلقًا فى قبرص لمدة 13 يومًا يخوض خلاله 4 وديات استعدادًا لاستئناف الدورى الممتاز.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مطار "بافوس" بدولة قبرص استعدادًا لإقامة معسكر الإعداد المغلق بها، قبل استئناف مسابقة الدورى الممتاز بعد بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى.

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ويستعد الزمالك من خلال معسكر مغلق فى قبرص لاستئناف الدورى الممتاز ويخوض 4 مباريات ودية أيام 5 و8 و10 و12 يوليو الحالي، وستكون أول مواجهة أمام ايل ليماسول بطل كأس قبرص هذا الموسم.

وتضم بعثة الزمالك كلاً من: أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك وخالد جلال المدير الفنى وعبد الحميد بسيونى المدرب العام وأمير عزمى مجاهد وتامر عبد الحميد المدربين وأيمن حافظ المنسق العام للكرة وأحمد زاهر المدير الإدارى ومنتصر الرملاوى وسعد عابدين إداريين والجهاز الطبى للفريق برئاسة الدكتور محمد أسامة والشيف الخاص للبعثة شريف صابر .

وضمت قائمة الفريق المسافرة إلى قبرص 25 لاعبا هم:

حراسة المرمي: عماد السيد - عمر صلاح - محمود عبد المنصف.

فى خط الدفاع: محمد عبد السلام.- عبد الله جمعه – محمد عبد الغنى - حمدى النقاز- محمود الشحات لاعب فريق 97 - يوسف محمود لاعب فريق 2000 - بهاء مجدى - حازم إمام - كماتشو.

خط الوسط: محمود عبد العزيز - محمد حسن - يوسف حسن لاعب وسط 98- محمد إبراهيم - يوسف أوباما - إبراهيم حسن – أيمن حفنى – أحمد مدبولى - مصطفى فتحى - محمد عنتر - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد - حميد أحداد.