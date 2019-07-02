شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أحمد يحضر مباراة غانا وغينيا بيساو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لاستاد السويس لمتابعة مباراة غانا وغينيا بيساو في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السادسة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية. أعلن كويسي إبياه مدرب غانا، التشكيل الرسمى لمباراة غينيا بيساو التى انطلقت فى السادسة مساء، الثلاثاء، فى ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على استاد السويس الجديد. ويحتل منتخب غانا وصافة المجموعة برصيد نقطتين، فيما يتواجد منتخب غينيا بيساو فى المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة، ويتصدر الترتيب الكاميرون برصيد 4 نقاط والذى يلعب فى نفس التوقيت مع بنين صاحب المركز الثالث برصيد نقطتين. وبدأ غانا بتشكيل مكون من:

وبدأ غانا بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أوفورى خط الدفاع: أندى يادوم - جون بوى - جوزيغ أدو - عبد الرحمن بابا خط الوسط: توماس بارتى - مبارك واكاسو - أندرى أيو خط الهجوم: جوردان أيو - صامويل أوسو - كوابينو أوسو

فيما جاء تشكيل غينيا بيساو كالتالى:

فيما جاء تشكيل غينيا بيساو كالتالى: حراسة المرمى: مينديش خط الدفاع: دجالو - سواريس - جوميز - كاندى خط الوسط: نورجويرا - بيليه - سورى مانيه خط الهجوم: بالدى - بيكيتى – مينديش





















Advertisements















































Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد أحمد يحضر مباراة غانا وغينيا بيساو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.