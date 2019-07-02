سوبر كورة يكشف وجهة كهربا المقبلة حال هروبه من الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الزمالك، فى وضع الرتوش الأخيرة، لإنهاء أزمته مع القلعة البيضاء، بالانتقال لنادي جديد خارج مصر فى الموسم الكروى الجديد. واندلعت الخلافات بين كهربا ومسئولي الزمالك، فى ظل تمسك اللاعب بتعديل عقده الحالي، وكذلك عدم اعترافه بالعقد الجديد، الذى ينتهى بعد 3 مواسم من الآن، وهو ما يرفضه مسئولو القلعة البيضاء بالتأكيد على سريان عقد اللاعب واعتماده بشكل رسمى من اتحاد الكرة. كشف مصادر مطلعة لـ"سوبر كورة"، وجهة كهربا المقبلة حال هروبه من نادي الزمالك. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا..

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